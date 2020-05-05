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Роналду прилетел в Италию и проведет две недели на карантине

00:28
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прилетел в Турин на частном самолете, сообщается в Twitter журналиста Джованни Альбанезе. Португальцу предстоит провести две недели в самоизоляции, после чего он сможет возобновить тренировки с командой.

Ранее сообщалось, что футболист летел в Италию через Мадрид, но в столице Испании ему не давали разрешение лететь дальше, в связи с чем он задержался. Роналду во время пандемии коронавируса проводил время в Португалии со своей семьей.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 624 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 250 986 человек умерли, выздоровели — 1 179 863.

Предполагается, что командные тренрировки клубов Серии А возобновятся 18 мая, с 4 мая разрешены индивидуальные занятия.

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