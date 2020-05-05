Роналду прилетел в Италию и проведет две недели на карантине

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прилетел в Турин на частном самолете, сообщается в Twitter журналиста Джованни Альбанезе. Португальцу предстоит провести две недели в самоизоляции, после чего он сможет возобновить тренировки с командой.

Ранее сообщалось, что футболист летел в Италию через Мадрид, но в столице Испании ему не давали разрешение лететь дальше, в связи с чем он задержался. Роналду во время пандемии коронавируса проводил время в Португалии со своей семьей.

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrer? a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ?? #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 624 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 250 986 человек умерли, выздоровели — 1 179 863.

Предполагается, что командные тренрировки клубов Серии А возобновятся 18 мая, с 4 мая разрешены индивидуальные занятия.