Роналду поздравил всех с Пасхой. И призвал оставаться дома

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своем Instagram. Португалец поздравил с праздником Пасхи и призвал всех оставаться дома.

— Мы желаем всем счастливой Пасхи! Оставайтесь дома, — написал Роналду.

Карантин в Италии из-за пандемии коронавируса продлен до 3 мая. Также сообщалось, что 4 мая клубы смогут возобновить тренировки. В случае, если чемпионат возобновится 31 мая, его можно будет завершить 12 июля. Соревнования в еврокубках в таком случае завершатся позже, так как в УЕФА хотят в первую очередь закончить все национальные чемпионаты.

По последним данным, в Италии на 12 апреля 2020 год число заболевших достигло 152 271, от инфекции скончались 19 468 человек, выздоровели — 32 534 человека.