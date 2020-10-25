Роналду поздравил Хабиба с победой над Гэтжи
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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
32-летний Хабиб одолел соперника удушающим приемом во втором раунде. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.
«Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», — написал в сториз Instagram Роналду.
Роналду поздравил Хабиба pic.twitter.com/XPvfBP2jO1— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 24, 2020