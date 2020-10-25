Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

01:26
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

32-летний Хабиб одолел соперника удушающим приемом во втором раунде. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.

«Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», — написал в сториз Instagram Роналду.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир