Роналду поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

32-летний Хабиб одолел соперника удушающим приемом во втором раунде. После поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.

«Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», — написал в сториз Instagram Роналду.

Роналду поздравил Хабиба pic.twitter.com/XPvfBP2jO1 — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 24, 2020

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254