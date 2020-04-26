Роналду посмеялся, когда узнал от Дибалы, что его ненавидят в Аргентине

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о взаимоотношениях с форвардом Криштиану Роналду.

— Когда мы с ним стали общаться в «Ювентусе», то я сказал Криштиану: «Мы тебя слегка ненавидим в Аргентине». На что он в ответ посмеялся. В предыдущей Лиге чемпионов из-за него мы вылетели, но после личного знакомства я поменял о нем мнение. Он отличный парень, душа раздевалки", — приводит слова Дибалы Daily Mirror.

35-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.