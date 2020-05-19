Роналду после карантина выглядел недовольным. Но стоило вернуться на поле...

Игроки «Ювентуса» продолжают тренировки малыми группами в рамках подготовки к возобновлению сезона серии A. Сегодня к занятиям приступил пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Португалец вернулся после двухмесячного карантина. В сети ранее появился снимок форварда, заезжающего на базу с недовольным выражением лица. Однако уже на самой тренировке Роналду явно получал удовольствие от работы.

Изначально планировалось, что серия A, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, однако решение еще не принято, и дату могут сместить.