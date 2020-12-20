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Роналду получил награду Golden Foot

22:16
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot, сообщает официальный сайт клуба.

О том, что португалец получит награду, объявили 1 декабря, но приз ему вручили только сегодня. Пресс-служба клуба указывает, что задержка связана с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Лауреаты Golden Foot оставляют отпечатки своих ног, которые затем выставляются на Аллее чемпионов в Монте-Карло.

«Получить эту награду — честь для меня, — цитирует Роналду сайт «Юве». — Счастлив, что мои следы будут рядом со следами великих чемпионов. Благодарю всех, кто голосовал за меня. Всегда буду стараться играть как можно лучше и забивать голы».

Премия Golden Foot вручается с 2003 года. Ее первым лауреатом стал Роберто Баджо. За эти годы приз также получили Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Роналдинью, Франческо Тотти, Райан Гиггз, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Андрес Иньеста, Самюэль Это'О, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Эдинсон Кавани и Лука Модрич.

Golden Foot — ежегодная международная награда, присуждаемая футболистам за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично. Она вручается футболистам возрастом не менее 29 лет.

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