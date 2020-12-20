Роналду получил награду Golden Foot

Форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot, сообщает официальный сайт клуба.

О том, что португалец получит награду, объявили 1 декабря, но приз ему вручили только сегодня. Пресс-служба клуба указывает, что задержка связана с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Лауреаты Golden Foot оставляют отпечатки своих ног, которые затем выставляются на Аллее чемпионов в Монте-Карло.

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 20, 2020

«Получить эту награду — честь для меня, — цитирует Роналду сайт «Юве». — Счастлив, что мои следы будут рядом со следами великих чемпионов. Благодарю всех, кто голосовал за меня. Всегда буду стараться играть как можно лучше и забивать голы».

Премия Golden Foot вручается с 2003 года. Ее первым лауреатом стал Роберто Баджо. За эти годы приз также получили Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Карлос, Роналдинью, Франческо Тотти, Райан Гиггз, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Андрес Иньеста, Самюэль Это'О, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Эдинсон Кавани и Лука Модрич.

Golden Foot — ежегодная международная награда, присуждаемая футболистам за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично. Она вручается футболистам возрастом не менее 29 лет.