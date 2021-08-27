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Роналду покинул тренировку «Ювентуса», сославшись на травму руки

13:58
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раньше остальных игроков покинул тренировку команды, сообщает ESPN. По информации издания, португальская звезда получила травму руки, поэтому игрок прервал тренировочный процесс.

В четверг, 26 августа спортивный журналист Гонсало Лопес сообщил в Twitter, что сделка по переходу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена.

36-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года. Португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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