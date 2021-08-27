Роналду покинул тренировку «Ювентуса», сославшись на травму руки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раньше остальных игроков покинул тренировку команды, сообщает ESPN. По информации издания, португальская звезда получила травму руки, поэтому игрок прервал тренировочный процесс.

В четверг, 26 августа спортивный журналист Гонсало Лопес сообщил в Twitter, что сделка по переходу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена.

36-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года. Португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.