Роналду покинул стадион до завершения матча с «Миланом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ушел со стадиона до окончания матча 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, португалец покинул арену примерно за три минуты до окончания игры. В этом матче он был заменен на 55-й минуте. Вместо него на поле вышел Пауло Дибала, который и забил решающий мяч. Роналду после замены не пожал руку тренеру и сразу отправился в раздевалку.

В предыдущем матче «Юве» Роналду также остался недоволен заменой — против «Локомотива» в Москве в Лиге чемпионов в среду (2:1). Тогда игрок после выхода с поля в концовке встречи что-то показал и сказал Сарри, а тренер объяснил перестановку желанием поберечь лидера.

Сарри опять заменил Роналду, Криштиану снова недоволен