Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду показал семейную велопрогулку с шикарной Джорджиной в белом и детьми

19:32
Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети. Фото instagram.com
Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети. Фото instagram.com
Теги:

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. 35-летний португалец показал фото семейной велопрогулки.

Роналду отправился кататься на велосипедах с детьми и невестой Джорджиной Родригес, которая поехала на прогулку в белом спортивном костюме.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4527
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир