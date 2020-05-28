Роналду показал семейную велопрогулку с шикарной Джорджиной в белом и детьми
19:32
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. 35-летний португалец показал фото семейной велопрогулки.
Роналду отправился кататься на велосипедах с детьми и невестой Джорджиной Родригес, которая поехала на прогулку в белом спортивном костюме.
Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.
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