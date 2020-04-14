Роналду покачал пресс и использовал детей в качестве утяжелителей

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил новое видео в своем Instagram. Он показал домашнюю тренировку, в ходе которой покачал пресс. Ему мешали дети, но в один момент он стал их использовать в качестве утяжелителей.

— Дети, пусть папа делает свою работу, — написал Роналду.

Роналду и его семья находятся на Мадейре с 9 марта. В мире зарегистрированы 2 019 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 119 483 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 448 655 человек выздоровели за время пандемии.