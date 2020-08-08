Роналду подвел итоги сезона. Ни слова о Сарри

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги сезона-2019/20. Туринский клуб стал чемпионом Италии девятый год подряд, но накануне вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Лиону» (0:1, 2:1).

«Сезон-2019/20 закончился для нас намного позже обычного, но все же раньше, чем мы ожидали, — написал Роналду в Instagram. — Пришло время поразмышлять, проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление — единственный способ стать лучше.

Такой топ-клуб, как «Ювентус», всегда должен мыслить как лучший в мире, работать как лучший в мире, чтобы мы могли называть себя одним из лучших клубов в мире.

Мы гордимся очередной победой в серии A в такой трудный год. Я забил 37 голов за «Ювентус» и 11 — за сборную Португалии. Это заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием добиваться лучших результатов с каждым годом. Но фанаты требуют от нас большего. Они ждут от нас большего. Мы должны работать, должны оправдывать высокие ожидания.

Пусть этот короткий отпуск позволит нам принять правильные решения на будущее и вернуться сильнее и собраннее, чем когда-либо".

Отметим, что Роналду ничего не написал о Маурицио Сарри, уволенном с поста главного тренера «Юве».