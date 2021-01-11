Роналду первым забил минимум 15 голов в 15 сезонах в топ-5 лиг

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1).

Этот гол стал для 35-летнего португальца 15-м в текущем сезоне чемпионата Италии. Таким образом, Роналду стал единственным игроком, который забивает 15 и более голов в топ-5 лиг на протяжении 15 сезонов подряд, начиная с сезона-2006/07.

В текущем сезоне Роналду провел 17 матчей за «Ювентус», в которых забил 19 голов и сделал три результативные передачи.