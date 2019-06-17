Роналду отпраздновал день рождения сына в бассейне. Фото

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Твиттере фотографию со своим сыном Криштиану Роналду-младшим. 34-летний португалец поздравил ребенка с днем рождения.

Сегодня, 17 июня, сыну Роналду исполнилось 9 лет.

"Поздравляю, сынок! Ты продолжаешь быть прекрасным мальчиком и папа очень гордится тобой! Удачного дня. Папа очень тебя любит", – подписал фото Роналду.

Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес воспитывают четырех детей. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана.