Роналду отпраздновал день рождения сына в бассейне. Фото

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в Твиттере фотографию со своим сыном Криштиану Роналду-младшим. 34-летний португалец поздравил ребенка с днем рождения.
Сегодня, 17 июня, сыну Роналду исполнилось 9 лет.
"Поздравляю, сынок! Ты продолжаешь быть прекрасным мальчиком и папа очень гордится тобой! Удачного дня. Папа очень тебя любит", – подписал фото Роналду.
Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес воспитывают четырех детей. 12 ноября 2017 года у них родилась дочь Алана.
Muitos parabéns, filho! 🎂🎉🎊— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 июня 2019 г.
Que continues a ser o lindo menino que tens sido até hoje, o papá tem muito orgulho em ti! 🙏
Que tenhas um dia muito feliz 🥳
O papá ama-te muito ❤️😘 pic.twitter.com/lB6d6zoE0I
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