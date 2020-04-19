Роналду отметил день рождения племянницы с друзьями во время карантина
18:37
Племянница нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — Эльма Авейру — опубликовала новое видео в своем Instagram. Девушка отметила свое день рождение в компании родственников, друзей и семьи 35-летнего футболиста.
На праздновании 21-го дня рождения дочери брата Роналду также присутствовала невеста форварда туринцев — Джорджина Родригес.
Торжество прошло на острове Мадейра, на котором присутствовали около 18 человек.
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