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Роналду отметил день рождения племянницы с друзьями во время карантина

18:37
Криштиану Роналду с семьей. Фото instagram.com
Криштиану Роналду с семьей. Фото instagram.com
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Племянница нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — Эльма Авейру — опубликовала новое видео в своем Instagram. Девушка отметила свое день рождение в компании родственников, друзей и семьи 35-летнего футболиста.

На праздновании 21-го дня рождения дочери брата Роналду также присутствовала невеста форварда туринцев — Джорджина Родригес.

Торжество прошло на острове Мадейра, на котором присутствовали около 18 человек.

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