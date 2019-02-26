Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду решил открыть в Мадриде центр по пересадке волос, сообщает The Mirror.

Возглавит клинику девушка футболиста Джорджина Родригес. В нем будут работать 150 специалистов, которые будут выполнять по 150 пересадок в день.

- Помимо футбола я увлечен здравоохранением, технологиями и исследованиями, - сказал Роналду. - Это области, в которые я хотел бы инвестировать. Я хочу, чтобы первая клиника международной экспансии была расположена в Мадриде, городе, в котором я жил много лет.

Центр откроется 18 марта, стоимость пересадки волос будет начинаться от 4 тысяч евро.