Роналду останется на родине, пока не будут созданы безопасные условия для здоровья

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду останется на родной Мадейре, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, португалец останется на родине до дальнейшего уведомления, пока не будут созданы безопасные условия для футболиста. Ранее стало известно, что Роналду должен был вернуться в Турин 28 апреля.

Роналду может прилететь на частном самолете в мае, если клубам серии А разрешат индивидуальные тренировки и руководство обяжет их выполнять. Сам форвард хотел бы вернуться, когда будут разрешены групповые тренировки.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.