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Роналду опубликовал фото с Кьеллини, Пьяничем и своим призом

18:11
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото с церемонии в Милане, где ему вручили приз лучшему игрока чемпионата Италии. На фотографии он вместе со своими партнерами по команде — Джорджо Кьеллини и Миралемом Пьяничем.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Кьеллини и Пьянич также были награждены, так как они попали в символическую сборную прошлого сезона в серии А. Португалец посетил гала-вечер в Милане и не приехал в «Париж» на церемонию вручения «Золотого мяча». Награду получил форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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