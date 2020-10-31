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Роналду нужно сдать еще один отрицательный тест на коронавирус, чтобы вернуться к работе с «Ювентусом»

12:16
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду нужно сдать еще один тест на коронавирус, чтобы вернуться на поле, сообщает журналист Goal Ромео Агрести.

По информации источника, 35-летний португалец, ранее сдавший отрицательный тест на наличие инфекции, должен будет пройти тестирование в субботу. Если повторный анализ не даст положительный результат, то Роналду сможет вернуться к работе с командой. Отмечается, что игрок, возможно, проведет индивидуальную тренировку.

Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии в начале октября. Форвард пропустил 4 матча «Ювентуса» из-за болезни.

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