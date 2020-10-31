Роналду нужно сдать еще один отрицательный тест на коронавирус, чтобы вернуться к работе с «Ювентусом»

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду нужно сдать еще один тест на коронавирус, чтобы вернуться на поле, сообщает журналист Goal Ромео Агрести.

По информации источника, 35-летний португалец, ранее сдавший отрицательный тест на наличие инфекции, должен будет пройти тестирование в субботу. Если повторный анализ не даст положительный результат, то Роналду сможет вернуться к работе с командой. Отмечается, что игрок, возможно, проведет индивидуальную тренировку.

Dopo il 1 tampone negativo, #CR7 completer? entro domani il percorso legato alla visita di idoneit?. Domani mattina effettuer? un nuovo esame e, probabilmente, si allener? individualmente. Se anche il 2 tampone risulter? negativo, allora si aggregher? al gruppo e sar? convocato. — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 30, 2020

Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии в начале октября. Форвард пропустил 4 матча «Ювентуса» из-за болезни.