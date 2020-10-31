Роналду нужно сдать еще один отрицательный тест на коронавирус, чтобы вернуться к работе с «Ювентусом»
Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду нужно сдать еще один тест на коронавирус, чтобы вернуться на поле, сообщает журналист Goal Ромео Агрести.
По информации источника, 35-летний португалец, ранее сдавший отрицательный тест на наличие инфекции, должен будет пройти тестирование в субботу. Если повторный анализ не даст положительный результат, то Роналду сможет вернуться к работе с командой. Отмечается, что игрок, возможно, проведет индивидуальную тренировку.
Dopo il 1 tampone negativo, #CR7 completer? entro domani il percorso legato alla visita di idoneit?. Domani mattina effettuer? un nuovo esame e, probabilmente, si allener? individualmente. Se anche il 2 tampone risulter? negativo, allora si aggregher? al gruppo e sar? convocato.— Romeo Agresti (@romeoagresti) October 30, 2020
Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии в начале октября. Форвард пропустил 4 матча «Ювентуса» из-за болезни.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.