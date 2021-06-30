Роналду не ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на данный момент туринцы ждут решение 36-летнего португальца и его агента Жорже Мендеса по поводу того, покинет игрок команду этим летом или нет. Текущий контракт футболиста истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

В минувшем сезоне Роналду провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.