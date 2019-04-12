Роналду не сыграет в ближайшем матче "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что даст отдохнуть лидерам в предстоящем матче чемпионата Италии со СПАЛ. Туринцам для завоевания чемпионского титула досрочно нужно набрать хотя бы одно очко.

– Многие игроки стартового состава будут отдыхать, – цитирует Sky Italia Аллегри. – Заодно предоставим шанс ряду молодых игроков. Этот день может быть особенным. Но празднования по поводу восьмого чемпионства подряд нужно провести после матча с "Аяксом".

Мы должны помнить, что за плечами многих футболистов длинный сезон, чемпионат мира. Нет смысла рисковать здоровьем Роналду. Как и теми, кто играл во время последнего перерыва на матчи сборных. Сможет отдохнуть и Бонуччи, хотя у него все в порядке со здоровьем.