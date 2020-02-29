Роналду не собирается в MLS к Бекхэму

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не намерен уходить из клуба в ближашее время. Накануне совладелец новичка MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм выразил надежду, что ему удастся в будущем объединить в команде Роналду и капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

— Я счастлив в «Ювентусе», — цитирует Sky Sports Роналду. — Я играю в лучшем клубе Италии, среди лучших игроков, мы выиграли несколько трофеев в прошлом сезоне, надеюсь, нам удастся это и в нынешнем.

Я счастлив, что провел тысячный матч. Непросто провести 1000 игр к 35 годам. Это здорвоо, но я надеюсь провести еще сотни матчей.