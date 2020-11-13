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Роналду не собирается покидать «Ювентус»

07:12
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов отработать свой контракт до конца. По информации AS, 35-летний португалец и его семья хорошо чувствуют себя в Турине, и не планируют в ближайшее время уезжать.

Ранее появилась информация, что туринский клуб летом может продать Роналду, так как его действующий контракт рассчитан до 2022 года, а также для разгрузки зарплатной ведомости.

В сезоне-2020/21 Роналду провел за «Ювентус» 5 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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