Роналду не поборется за «Золотую бутсу», трофей выиграет Иммобиле

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет в пятый раз выиграть «Золотую бутсу». Форвард не был вызван на заключительный матч сезона-2019/20 против «Ромы» и, таким образом, останется с 31 голом в чемпионате и 62 очками в зачет «Золотой бутсы».

Трофей выиграет нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, забивший 35 голов (70 очков). Всего на два очка от него отстает форвард «Баварии» Роберт Левандовски, но в Германии сезон уже завершился, и поляк не улучшит свою статистику.

Математически трофей могут выиграть некоторые футболисты еще не завершившихся чемпионатов, однако им для этого нужно в последнем туре забивать двузначное число голов.

Лучшие бомбардиры РПЛ Артем Дзюба и Сердар Азмун из «Зенита» в гонке за «Золотую бутсу» делят 76-83 места (17 голов, 25,5 очка).

Обладатель «Золотой бутсы» не будет представлять чемпионат Испании впервые с 2008 года. Тогда награду выиграл как раз Криштиану Роналду, представлявший «Манчестер Юнайтед». В 2014 году форвард «Ливерпуля» Луис Суарес также выиграл «Золотую бутсу», но тогда он ее разделил с тем же Роналду, который уже представлял испанский «Реал».

«Золотая бутса» уходит в Италию третий раз в истории. В 2006 году трофей выиграл Лука Тони («Фиорентина»), год спустя — Франческо Тотти («Рома»).

Рекорд по числу «Золотых бутс» удерживает капитан «Барселоны» Лионель Месси — 6. У Роналду их четыре, у остальных футболистов — не больше двух.