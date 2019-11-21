Роналду не извинился перед партнерами по «Ювентусу»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не извинился перед своими партнерами, сообщает La Gazzetta dello Sport. Туринцы были недовольны поведением португальца в матче 12-го чемпионата Италии против «Милана» (1:0). После замены он ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Позднее стало известно, что футболист покинул стадион до окончания игры.

Лидеры команды, от Джорджо Кьеллини до Джанлуиджи Буффона, не желают негативной атмосферы в команде и сделали вид, будто ничего не было. Ранее сообщалось, что Роналду соберет специальный ужин, чтобы извиниться.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр