Нападающему "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает официальный Twitter округа Кларка (Лас-Вегас).

Прокуратура США не станет заводить дело в отношении Криштиану из-за недостаточных доказательств вины футболиста.

Напомним, что 28 сентября немецкое издание Der Spiegel опубликовало рассказ 34-летней Майорги, которая утверждала, что Роналду изнасиловал ее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. По словам девушки, после этого она думала о самоубийстве, а через восемь лет ей диагностировали посттравматический синдром и клиническую депрессию.

В 2010-м она получила от представителей 34-летнего португальца 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.

Ранее в СМИ сообщалось, что адвокаты передали в Федеральный суд.

СМИ: Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании