Роналду назвал качество, которое помогает ему продолжать выступать на топ-уровне

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раскрыл секрет своей отличной формы в 34 года, сообщает Diario AS.

Ранее появилась информация, что Роналду получит «Золотой мяч». Обладатель награды будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле. В списке кандидатов на приз значатся 30 игроков.

«Вы должны обладать интеллектом, чтобы продолжать выступать на высоком уровне, — приводит слова Роналду Diario AS. — Завершение игровой карьеры? Когда я закончу выступления в качестве футболиста, то отключусь от всего».

В текущем сезоне Роналду провел 10 матчей за «Ювентус», забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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