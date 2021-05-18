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Роналду начал вывозить свой автопарк из Турина

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Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду начал вывозить свой автопарк, который находится в его доме в Турине, сообщает Giacomo Scutiero.

На видео видно, как автомобили 36-летнего португальца загружают на грузовик. При этом транспорт принадлежит компании Rodo Cargo, базирующейся в Лиссабоне. Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в «Спортинг».

В текущем сезоне Роналду провел 43 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.

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