Роналду начал вывозить свой автопарк из Турина

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду начал вывозить свой автопарк, который находится в его доме в Турине, сообщает Giacomo Scutiero.

На видео видно, как автомобили 36-летнего португальца загружают на грузовик. При этом транспорт принадлежит компании Rodo Cargo, базирующейся в Лиссабоне. Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в «Спортинг».

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona ???



Vuol dire tutto? Vuol dire niente? ?

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

В текущем сезоне Роналду провел 43 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.