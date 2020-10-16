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Роналду на изоляции похвастался своим железным прессом

16:55
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

— Не позволяйте тому, что вы не можете сделать, мешать тому, что вы можете сделать, — написал Роналду.

Ранее Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии. Об стало известно во вторник, 13 октября.

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