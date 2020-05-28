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Роналду может уйти из «Ювентуса» в конце сезона

15:45
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Форвард «Ювентуса» Криштианe Роналду может покинуть команду по окончании сезона. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Пьетро Бальцано Прота. Причины возможного расставания с 35-летним португальцем неизвестны.

В текущем сезоне Роналду сыграл 32 матча, в которых забил 25 голов и сделал 9 результативных передач. Он перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро

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