Роналду может уйти из «Ювентуса» в конце сезона

Форвард «Ювентуса» Криштианe Роналду может покинуть команду по окончании сезона. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Пьетро Бальцано Прота. Причины возможного расставания с 35-летним португальцем неизвестны.

В текущем сезоне Роналду сыграл 32 матча, в которых забил 25 голов и сделал 9 результативных передач. Он перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро