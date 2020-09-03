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Роналду, Месси, Леброн, Неймар и Федерер попали в топ-10 богатейших знаменитостей

12:16
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Издание Forbes представило рейтинг богатейших знаменитостей.

Половину мест в первой десятке списка заняли спортсмены. На третьей строчке — теннисист Роджер Федерер, чей доход оценивается в 106,3 миллиона долларов. 4 место — у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (105 миллионов долларов), 5-й — нападающий «Барселоны» Лионель Месси (104 миллиона долларов). 7-ю строчку занял футболист «ПСЖ» Неймар (95,5 миллиона долларов), 9-ю — форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов).

Список 10 богатейших знаменитостей по версии Forbes:

1. Кайли Дженнер — 590 миллионов долларов

2. Канье Уэст — 170 миллионов долларов

3. Роджер Федерер — 106,3 миллиона долларов

4. Криштиану Роналду — 105 миллионов долларов.

5. Лионель Месси — 104 миллиона долларов

6. Тайлер Перри — 97 миллионов долларов

7. Неймар — 95,5 миллиона долларов

8. Говард Стерн — 90 миллионов долларов

9. Леброн Джеймс — 88,2 миллиона долларов

10. Дуэйн Джонсон — 87,5 миллиона долларов

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