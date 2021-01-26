Роналду, Лукаку и Муриэль попали в символическую сборную нынешнего сезона серии А

Статистический портал Opta опубликовал символическую сборную нынешнего сезона чемпионата Италии. «Интер» представлен наибольшим числом футболистов, миланцев представляют четыре игрока.

Символическая сборная серии А: Марко Сильвестри («Верона») — Данилу («Ювентус»), Стефан де Фрей, Милан Шкриньяр (оба — «Интер»), Тэо Эрнандез («Милан») — Марсело Брозович («Интер»), Франк Кессье («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе») — Ромелу Лукаку («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Луис Муриэль («Аталанта»).

На данный момент лидером чемпионата Италии является «Милан» с 43 очками, у второго «Интера» — 41 очко.