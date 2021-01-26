Роналду, Лукаку и Муриэль попали в символическую сборную нынешнего сезона серии А
Статистический портал Opta опубликовал символическую сборную нынешнего сезона чемпионата Италии. «Интер» представлен наибольшим числом футболистов, миланцев представляют четыре игрока.
Символическая сборная серии А: Марко Сильвестри («Верона») — Данилу («Ювентус»), Стефан де Фрей, Милан Шкриньяр (оба — «Интер»), Тэо Эрнандез («Милан») — Марсело Брозович («Интер»), Франк Кессье («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе») — Ромелу Лукаку («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Луис Муриэль («Аталанта»).
На данный момент лидером чемпионата Италии является «Милан» с 43 очками, у второго «Интера» — 41 очко.
11 — Qui la Top-11 del girone d'andata della Serie A 2020/21 basata sui dati Opta. Armata. pic.twitter.com/qOJbAkJYlY— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2021
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