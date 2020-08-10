Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам сезона-2019/20, сообщает сайт туринского клуба.

«Текущий сезон выдался очень долгим, а пусть к чемпионству длилась аж 11 месяцев. Неожиданная пауза серии А, победное возобновление. Островком стабильности были лишь голы Криштиану Роналду», — идет речь в заявлении клуба.

В прошлом сезоне серии А Криштиану Роналду провел 33 матча, в которых забил 31 мяч и отдал шесть результативных передач. Туринский клуб стал чемпионом страны, однако вылетел из плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 35-летний футболист может перейти в «ПСЖ», а его агенты уже приступили к переговорам по поводу траснфера.