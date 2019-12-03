В Милане состоялась гала-церемония награждения лучших игроков в итальянском футболе по итогам прошлого сезона.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком.

Лучшая команда — «Аталанта»

Лучший тренер — Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Лучший вратарь — Самир Ханданович («Интер»)

Лучший арбитр — Джанлука Рокки

Символическая сборная: Ханданович — Канселу, Кьеллини, Кулибали, Коларов, Барелла, Пьянич, Иличич, Квальярелла, Сапата, Роналду.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты