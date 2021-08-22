Роналду, Локателли и Дибала попали в заявку «Ювентуса» на стартовый матч серии А против «Удинезе»
«Ювентус» назвал заявку игроков, которые отправились на матч первого тура чемпионата Италии против «Удинезе».
В заявку, в том числе, попали нападающие Криштиану Роналду и Пауло Дибала, а также полузащитник Мануэль Локателли, который недавно перешел из «Сассуоло».
Матч «Удинезе» — «Ювентус» пройдет 22 августа в Удине и начнется в 19:30 мск.
I convocati di Mister Allegri per la prima sfida di campionato ? #UdineseJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/f23tP6RpcN— JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю