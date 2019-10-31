Роналду и видео с переодетым Оно. Кто же под маской?
15:16
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram видео, на котором 34-летний португалец показал свой наряд на Хэллоуин.
Роналду предстал перед подписчиками в маске и костюме персонажа фильма «Оно» по книге Стивена Кинга Пеннивайза.
В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за «Ювентус», забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
Форвард забил в ворота «Дженоа» (2:1) победный гол с пенальти на шестой компенсированной минуте матча 10-го тура чемпионата Италии.
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