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Роналду и Месси за время коронавируса заработали больше миллиона евро в Instagram

12:02
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за два месяца пандемии коронавируса заработал в Instagram 2,1 миллиона евро, сообщает Daily Mail. Он опубликовал четыре рекламных поста. У португальца 219 миллионов подписчиков.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси также опубликовал четыре рекламных поста. Он заработал 1,45 миллиона. У него 151 миллион подписчиков. У нападающего «ПСЖ» Неймара доход составил 1,3 миллиона (138 миллионов подписчиков).

На четвертом месте расположился легендарный баскетболист Шакил О'Нил, заработавший 653 тысячи. Он опубликовал 16 рекламных постов.

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