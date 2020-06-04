Роналду и Месси за время коронавируса заработали больше миллиона евро в Instagram

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду за два месяца пандемии коронавируса заработал в Instagram 2,1 миллиона евро, сообщает Daily Mail. Он опубликовал четыре рекламных поста. У португальца 219 миллионов подписчиков.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси также опубликовал четыре рекламных поста. Он заработал 1,45 миллиона. У него 151 миллион подписчиков. У нападающего «ПСЖ» Неймара доход составил 1,3 миллиона (138 миллионов подписчиков).

На четвертом месте расположился легендарный баскетболист Шакил О'Нил, заработавший 653 тысячи. Он опубликовал 16 рекламных постов.