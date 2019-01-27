Роналду и Дибала - в старте "Ювентуса" на матч с "Лацио"

"Ювентус" и "Лацио" объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Италии. С первых минут встречу начнут нападающие "бьянконери" Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Состав "Ювентуса": Щенсны - Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру - Джан, Бентанкур, Матюиди - Коста, Дибала, Роналду.

Состав "Лацио": Стракоша - Пароло, Баштуш, Уоллас, Раду, Лулич - Аьберто, Лейва, Миленкович - Иммобиле, Корреа.

"Ювентус" занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 56 очков. "Лацио" с 32 баллами располагается на 8-й строчке.

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