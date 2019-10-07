Роналду и Бонуччи поцеловали Дибалу во время послематчевого интервью. Видео

Во время интервью после матча седьмого тура чемпионата Италии с «Интером» (2:1) форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу поцеловали его партнеры по команде Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду. Видео было опубликовано в социальных сетях.

CRISTIANO RONALDO E LEONARDO BONUCCI CHE DANNO UN BACIO A PAULO DYBALA, VOGLIO QUESTO VIDEO SULLA MIA LAPIDE pic.twitter.com/rjppQuK7bw — ?. (@dreaminhogvarts) October 6, 2019

Дибала забил один из мячей «Юве» в этой игре. Второй гол в активе Гонсало Игуаина. «Ювентус» набрал 19 очков и вышел на первое место. У «Интера» 18 очков и вторая позиция.

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