Роналду хочет видеть Неймара в "Ювентусе"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказал одобрение по поводу возмножного трансфера нападающего "ПСЖ" Неймара, информирует El Mundo Deportivo.

По данным издания, португалец и бразилец в хороших отношениях. Роналду считает, что они могли бы отлично взаимодействовать на поле. Также по его мнению, Неймар сделает "Юве" более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.

27-летний форвард больше не хочет играть за команду Томаса Тухеля. Он хотел бы уйти, не портя отношения с руководством "ПСЖ". Ранее Неймар не полетел с "ПСЖ" в Германию на товарищеский матч с "Нюрнбергом". Позднее стало известно, что игрок отправится с клубом в тур по Китаю.

"Барселона" готова предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. "Ювентус" готов отдать за 27-летнего бразильца Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.Трансферная стоимось нападающего, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за каталонскую команду с 2013 по 2017 год, за этот период он сыграл 186 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.