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Роналду готов к уходу из «Ювентуса», но не получал подходящих предложений

19:03
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Форвард Криштиану Роналду готов покинуть «Ювентус». Руководство клуба, и сам португалец не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в текущей ситуации, пишет Marca.

Для туринцев одним из ключевых факторов является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить средства на подписание новых футболистов.

Ближе к концу прошлого сезона Роналду предложил услуги «Реалу». Мадридцы отклонили предложение, так как их главная цель на трансферном рынке — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Вторым возможным вариантом продолжения карьеры для Роналду был как раз «ПСЖ». Парижане в предыдущие месяцы присматривались как к Криштиану, так и к Лионелю Месси. Решение «ПСЖ» подписать аргентинца исключает приход португальца.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. Футболист зарабатывает 31 миллион евро в год.

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Иван Шитик все материалы автора

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