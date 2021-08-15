Роналду готов к уходу из «Ювентуса», но не получал подходящих предложений

Форвард Криштиану Роналду готов покинуть «Ювентус». Руководство клуба, и сам португалец не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в текущей ситуации, пишет Marca.

Для туринцев одним из ключевых факторов является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить средства на подписание новых футболистов.

Ближе к концу прошлого сезона Роналду предложил услуги «Реалу». Мадридцы отклонили предложение, так как их главная цель на трансферном рынке — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Вторым возможным вариантом продолжения карьеры для Роналду был как раз «ПСЖ». Парижане в предыдущие месяцы присматривались как к Криштиану, так и к Лионелю Месси. Решение «ПСЖ» подписать аргентинца исключает приход португальца.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. Футболист зарабатывает 31 миллион евро в год.