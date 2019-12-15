В воскресенье, 15 декабря, «Ювентус» в Турине обыграл «Удинезе» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече, что позволило ему стать единственным из топ-5 лиг Европы игроком, кто забил 10 и более голов во всех турнирах в каждом из последних 15 сезонов, сообщает OptaPaolo.

«Ювентус» с 39 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы серии А. «Удинезе» — 15 баллов и 17-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Ювентус», забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Португалец отметился 5 забитыми мячами в 4-х последних встречах.

10 — Cristiano #Ronaldo (now 11 goals) is the only top-5 European player able to score at least 10 goals in all the last 15 campaigns (since 2005/06, all competitions). Incessant. #JuveUdinese pic.twitter.com/fosplYHMYz — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2019

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