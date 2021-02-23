Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал единственным футболистом, который сыграл более тысячи матчей в XXI веке, информирует сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

У 36-летнего португальца 1047 матчей. На втором месте находится бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, у которого 974 матча в 21-м веке. При этом по общему количеству матчей за карьеру Касильяс провел на один матч больше, чем Роналду — 1048 против 1047.

На третьем месте рейтинга расположился защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес, у которого 969 игр.

Далее идут: Хави (937 матчей), Ясухито Эндо (909), Златан Ибрагимович (907), Рожерио Сени (904), Лионель Месси (902), Джанлуиджи Буффон (852), Хавьер Дзанетти (717).

Подробно с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.