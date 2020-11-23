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Роналду доволен Пирло и намерен отработать свой контракт с «Ювентусом» до конца

13:35
Криштиану Роналду и Андреа Пирло. Фото AFP
Криштиану Роналду и Андреа Пирло. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен отработать до конца свой контракт с туринским клубом, который истекает летом 2022 года. 35-летний португалец доволен работой с новым главным тренером Андреа Пирло, сообщает Tuttosport.

Роналду доволен своим положением в команде, поэтому хочет помочь Пирло выиграть трофей в первый же год своей работы в «Юве».

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