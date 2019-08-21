Роналду допускает, что может завершить карьеру через год

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры. Он не исключает, что этот сезон может стать для него последним.

— Когда я завершу карьеру? Не знаю, — цитирует португальца As. — Возможно, я закончу в следующем году. Но возможно, что я буду играть до 40 или до 41 года. Я не знаю. Всегда говорю, что нужно наслаждаться текущим моментом. Я собираюсь продолжать делать это.

34-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 43 матча за «Ювентус» и забил 28 мячей при десяти голевых передачах.

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