Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду, де Лигт и Кьеллини останутся в «Ювентусе» по окончании сезона

17:51
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Итальянское издание Tuttosport опубликовало информацию о том, кто точно не покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, в команде останутся форвард Криштиану Роналду, полузащитник Родриго Бентанкур, защитники Джорджо Кьеллини, Мерих Демирал и Маттейс де Лигт. Также, вероятнее всего, останутся голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Леонардо Бонуччи. Еще один представитель обороны Данилу тоже может продолжить выступления за «Юве».

На данный момент сезон в Италии прерван из-за коронавируса. «Ювентус» лидирует в серии А, имея в активе 63 очка в 26 играх.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир