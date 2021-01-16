Роналдо: «Я бы никогда не встретил 40-летие в такой же форме, как Ибрагимович»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Роналдо с восхищением отозвался о форварде красно-черных Златане Ибрагимовиче. 39-летний швед в нынешнем сезоне отметился 11 голами в 12 играх.

— Этот сезон особенный. Чемпионат с финальным сюрпризом, — цитирует La Gazzetta dello Sport Роналдо. — «Милан» меня удивляет: атакующий футбол, быстрые и качественные игроки. И Ибрагимович. Он всегда называл меня своим кумиром. Я считаю его уникальным случаем, примером для всего футбола. Даже если бы у меня не было всех моих травм, я бы все равно не встретил 40 лет в такой же форме, как он. Никогда.