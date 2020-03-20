Ромелу Лукаку: «Я уже девять дней сижу дома. Вчера чуть с ума не сошел»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о нахождении в карантине из-за пандемии коронавируса.

— Вчера чуть с ума не сошел, — цитирует Лукаку A Bola. — Я не могу никуда выйти, не могу тренироваться. Я уже девять дней дома сижу. Все игроки сейчас по квартирам в центре города. Клуб спросил, кому нужен велотренажер или беговая дорожка, и вскоре их привезли. Еду тоже привозят каждый день.

Я очень скучаю по нормальной жизни. Быть с мамой, сыном, братом... Постоянно думаю о них. Плохо, когда ты не можешь ни с кем общаться. Я скучаю по тренировкам, играм, фанатам. В такой момент начинаешь ценить то, что имеешь. В этом мне повезло.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.