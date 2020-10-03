Ромелу Лукаку: «В «МЮ» говорили, что я ленивый, а в «Интере» называют самым трудолюбивым»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о критике, с которой столкнулся, выступая за «Манчестер Юнайтед».

— Год назад, когда я играл в Англии, говорили, что я — ленивый, не бегаю, чего-то не делаю, — цитирует The Times Лукаку. — В «Интере» меня называют самым трудолюбивым в команде. Если сравнить, как я играл в Англии и как играю в Италии, то можно увидеть улучшения, но я все тот же Ромелу. Глядя на меня сейчас, можно увидеть весь мой потенциал. Теперь вы видите, что я мог делать в Англии. Если бы я был медленным, то не забил бы такой гол, как в полуфинале Лиги Европы с «Шахтером», не заработал бы пенальти в финале с «Севильей». Хотите сказать, что в 27 лет я быстрее, чем в 25?