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Ромелу Лукаку: «Нужно было дождаться заражения игрока «Ювентуса», чтобы отправить всех на карантин?»

22:45
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о приостановке чемпионата Италии из-за коронавируса.

— Почему мы продолжали играть, когда люди по всему миру рисковали жизнями? — приводит слова Лукаку La Gazzetta dello Sport. — Нужно было дождаться, когда у игрока «Ювентуса» выявят коронавирус, чтобы отправить всех на карантин? Это не нормально.

Мне не хватает футбола, но здоровье людей сейчас важнее. Все остальное второстепенно.

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235

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