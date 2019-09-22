Ромелу Лукаку: «Мне нужен такой тренер, как Конте»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку после победы над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии отдал должное главному тренеру команды Антонио Конте.

— Моя связь с Конте очень сильна, так как это тренер, который действительно помогает мне, — цитирует Football Italia Лукаку со ссылкой на DAZN. - В 26 лет мне нужен такой тренер, который помогает каждый день и дает мотивацию. Я очень рад быть здесь и работать с ним.

Этот матч очень важен для нас, но у нас дальше сложная игра против «Лацио». Мы довольны тремя очками. Игра со «Славией» была сложной, но мы хорошо подготовились к этой встрече и ответили соответствующим образом. Я не хочу сейчас говорить о титуле.

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